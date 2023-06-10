Tekirdağ'da ünlüler geçidi: 400 bin kişilik konsere yıldız yağdı

Tekirdağ’da düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali 3’üncü gününde ünlüler geçidine sahne oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57’nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival boyunca sahil dolgu alanında düzenlenen gece konserleri, birbirinden ünlü isimlere sahne olurken, konser alanında yer alan 400 bin kişi ünlü isimlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Ceceli konserinde uzunlar sürprizi

Sahneye ilk olarak çıkan Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarının seslendirdi. Konsere katılanlarla birlikte şarkılarını seslendiren Ceceli, konsere gösterilen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak şarkılarını söylediği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ceceli şarkılarını seslendirirken sürpriz yaparak sahneye çıkan Karadeniz ezgilerinin ünlü sesi Ekin Uzunlar, Ceceli ile birlikte seslendirdikleri düet parçasını Kiraz Festivali sahnesinde söyleyerek Tekirdağlılara unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Yüksel kiraz ikram etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konserde sahneye çıkarak Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’a çiçek vererek Tekirdağ’ın meşhur kirazımdan ikram etti.

Funda Arar duygusal şarkılarını seslendirdi

Ceceli konserinin ardından sahneye çıkan Funda Arar, beğenilen duyusal şarkılarını seslendirdi. Yüz binlerce vatandaşın hep birlikte Arar’a eşlik ettiği konserin ardından açık hava sineması gösterimi yapıldı.