Tekirdağ'da üreticilere 'Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' anlatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ’da bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde, kentin 11 ilçesine bağlı mahallelerde üreticilerle bir araya gelen teknik personel, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, çiftçi kayıt sistemi başvuruları, genel tarım sayımı ve tarımsal alanlarda alınması gereken yangın önlemleri hakkında bilgi verdi. Toplantılarda üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Üreticilerle birebir yapılan görüşmelerin, tarımsal verimliliğin artırılmasına ve yeni destekleme modelinin sahada etkin biçimde uygulanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.