Tekirdağ'da üst araması yapılan 3 kişiden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde üst araması yapılan 3 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da üst araması yapılan 3 kişiden uyuşturucu çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde üst araması yapılan 3 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesinde iki şahsın yapılan üst aramasında, 9 adet fişek haline getirilmiş 5,8 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kapaklı ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 1 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.