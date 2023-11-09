Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ’da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce Şarköy, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde bazı adresler ve otomobillerde arama yapıldı. Aramalarda; 55 gram esrar, 160 uyuşturucu hap, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.