Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Muratlı Kırkkepenekli Mahallesi’nde A.G. isimli şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 22 adet ecstasy hap, 2 gram öğütülmüş uyuşturucu hap ve 14 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kapaklı Karaağaç Mahallesi’nde E.A.M. ve H.K. isimli şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında 3 gram metamfetamin, 2 adet paypal ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi durdurulan araçta bulunan A.B. ve M.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramasında 1 gram metamfetamin ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Çalışmalarda toplamda 5 şüpheli yakalandı.