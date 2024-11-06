Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dört ilçede yaptığı operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilerek, 8 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya karşı mücadelesini sürdürüyor. Kapaklı, Çerkezköy, ve Malkara ilçelerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda üst aramalarında farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kapaklı ilçesinde, M.T. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai bulunurken; Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde, Ş.M., M.D., ve O.T. isimli şahısların üst aramasında 15 gram bonzai ele geçirildi. Yine Kapaklı’nın Pınarca Mahallesi’nde F.B. ve O.D. isimli şahıslardan 3 gram esrar elde edildi. Malkara Kadıköy Mahallesi’nde ise E.K. ve H.A. isimli şahısların üst aramasında 1 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 1 gram bonzai ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.