Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu’da düzenlenen operasyonlarda toplam 116,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde M.A. ve H.Y.’nin üst aramasında tütüne emdirilmiş 8 gram amfetamin ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde C.K. ve E.Y.’nin üzerinde yapılan aramada 70 gram bonzai bulundu. Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde F.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada 7 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Çorlu’da E.A., Ö.Ö., B.P. ve N.S.’nin üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 1,5 gram kokain bulundu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi’nde ise M.M.A.’nın üst aramasında 25 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu olaylarıyla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.