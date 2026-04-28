Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı

Tekirdağ genelinde son bir haftada düzenlenen 146 uyuşturucu operasyonunda 172 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 15 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 - 27 Nisan 2026 tarihleri arasında geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. 11 ilçede 59 mahallede planlı olarak yapılan toplam 146 uygulamada, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 149, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 23 kişi olmak üzere toplam 172 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda, 1 kilo 933 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 10 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 8 bin 987 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 595 Tl para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceğini ifade etti.