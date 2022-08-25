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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi’ndeki 17 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. 6 aranan şahsın da yakalandığı operasyonda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 102 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

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Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

İHA
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