Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 14 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Tekirdağ il genelinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 14 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve otomobillere yönelik arama yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Çalışmalarda adreslerdeki 14 şüpheli gözaltına alındı.