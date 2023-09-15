Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ'ın üç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Tekirdağ’ın üç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Malkara, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi. Operasyondaki aramalarda 670 gram esrar, 14 gram kenevir tohumu, 20 gram bonzai, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 2 terazi ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Operasyon sürerken adreslerde bulunan O.A., M.M., F.K., B.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.