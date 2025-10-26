Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Saray ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde üretimi ve silah bulundurma suçlarına yönelik çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı çalışmada 1 adet bitki üretim kabini, 5 adet saksı içerisinde ekili kenevir bitkisi, 7 kutu suni sıvı gübre, 3 adet öğütücü, 1 adet hassas terazi, 14 gram hint keneviri, çeşitli bitki üretiminde kullanılan malzemeler, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 90 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ genelinde huzur ve güven ortamının devamı için tüm ilçelerde gece gündüz aralıksız çalışmalara devam edildiğini bildirdi.