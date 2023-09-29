Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'da 3 ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Tekirdağ’da 3 ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenerek şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

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Aramalarda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.