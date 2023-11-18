Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirek 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirek 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy İlçesinde beş ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram eroin, 8 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 7.65 mm tabanca fişegi ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayda Ş.G, M.T, H.Ç, G.Ç, Ö.A ve B.Y. isimli şahıslar yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.