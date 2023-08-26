Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Aramalarda, 41 gram bonzai, 4 gram sunk, 31 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 860 lira ele geçirildi. Operasyonlarda, R.S., A.S., H.Y., M.S., Z.T., O.D. ve S.Ü. yakalandı.