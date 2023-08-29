Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 7 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrol uygulamasında durdurulan yolcu minibüsünde yolcu olarak bulunan Z.H. ve Ş.Ö. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 12 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde de Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından O.I. isimli şahsın yapılan üst aramasında 12 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi’nde ise S.K., M.Y., M.Ö. ve S.K. isimli şahısların ikametlerinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca unsurlarınca yapılan arama esnasında S.K. isimli şahsın 2 kök kenevir bitkisini 105 gram söküp attığı tespit edildi ve bir adet kenevir öğütme aparatı ve iki adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.