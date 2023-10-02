Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalarda 9 kişi yakalandı.
Tekirdağ’da polis ekiplerince uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalarda 9 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 420 sentetik ecza, 55 gram esrar, 28 gram eroin ve 6 bin 850 lira para ele geçirildi.
Polis ekiplerince yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.