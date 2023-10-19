Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Suçüstü yakalandılar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Zengin Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı yönünde polis ekipleri ihbar aldı. İhbar üzerine hareket eden ekipler, ikamette F.A. ve H.B isimli şahısları beklemede iken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda, 44 gram metamfetamin ve 56 gram bonzai ele geçirdi.

Uyuşturucu içerken yakalandılar

F.A.’nın maddeleri kendi ikametinden aldığını beyan etmesi üzerine müracaat savcısına bilgi verilip, arama izni çıkarıldı. Bu adrese gerçekleştirilen baskında Y.K, Z.K, S.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde içerken yakalandılar. Ayrıca evde yapılan aramada 2 adet bong, 3.3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 2 adet lyrica hap ve uyuşturucudan elde edilen 1785 TL para ele geçirildi.

Adreste uyuşturucu içerken yakalanan Y.K, Z.K, S.A. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Ayrıca F.A.’nın ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. F.A ve H.B. hakkında işlem başlatıldı.