Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi’nde uyuşturucu kullanıldığının tespiti üzerine şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yapılan kontrolünde 4 gram poşet içerisinde kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde ise 2 şahsın uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine şahıslara yapılan aramalarda 20 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.