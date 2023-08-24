Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik mücadelede kenevir, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ’ın 2 ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik mücadelede kenevir, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesinde F.Y. isimli şahsın ikametinde kenevir bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 kök bakımı ve sulaması yapılmış kenevir bitkisi, 6 gram esrar, 105 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesinde ise Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen yol kontrol uygulamasında bir araçta T.Y., H.D. ve U.D. isimli şahısların yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gram metamfetamin maddesi ile birlikte uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.