Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, P.O. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 kök kurutulmuş 220 gram kenevir bitkisi, 110 gram esrar, esrar maddesi ile karıştırılmış 140 gram tütün ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.