Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, P.O. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 4 kök kurutulmuş 220 gram kenevir bitkisi, 110 gram esrar, esrar maddesi ile karıştırılmış 140 gram tütün ele geçirildi.
Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.