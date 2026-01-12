Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda satışa hazır esrar ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır kubar esrar, kenevir ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Marmaraereğlisi ilçesinde Y.K. isimli şahıs takibe alındı. Şahsın ikametinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda toplam 1 kilo 868 gram 9 satışa hazır fişeklenmiş halde olmak üzere 737 adet kubar esrar, 10 adet hasat edilmiş kenevir kökü, 2 gram 89 kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 930 TL ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun ardından şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.