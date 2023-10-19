Tekirdağ'da uyuşturucu tedarikçisi yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Yakalanan şahıslardan biri tedarikçisini ihbar ederek yakalanmasını sağladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, Yeni Cami Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Olay yerinde, S.G.B ve O.T. isimli şahısları tespit eden ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara yapılan üst aramalarında, şeffaf poşet içerisinde 2.17 gram bonzai, kırmızı poşet içerisinde 6.41 gram bonzai ele geçirildi.

O.T. isimli şahısla yapılan görüşmelerde uyuşturucuyu E.Ç. isimli şahıstan aldığını itiraf etti. İtiraf üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile görüşülüp, E.Ç. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör ele geçirildi. Şahıs yakalanarak emniyete götürüldü.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.