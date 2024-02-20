Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarmanın çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarmanın çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Türkgücü Mahallesinde V.Ü. isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca, ve 8 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı Pınarça Mahallesinde de D.K. isimli şahsın üst aramasında 2 gram metamfetamin, G.Ö. İsimli şahsın üst aramasında 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ergene Ulaş Mahallesinde ise C.Ş. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.