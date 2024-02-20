Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarmanın çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da jandarmanın çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Türkgücü Mahallesinde V.Ü. isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca, ve 8 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı Pınarça Mahallesinde de D.K. isimli şahsın üst aramasında 2 gram metamfetamin, G.Ö. İsimli şahsın üst aramasında 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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Ergene Ulaş Mahallesinde ise C.Ş. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.