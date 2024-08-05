Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde S.Ş. isimli şahsın yapılan üst aramasında 8 gram bonzai ele geçirildi. Aynı bölgede M.S.Ç. isimli şahsın üst aramasında da 3 gram bonzai bulundu.
Çorlu ilçesi Türkgücü Mahallesi’nde yapılan "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nda ise S.K. isimli şahsın aracında 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca S.S. isimli şahsın üst aramasında 5 gram esrar bulundu.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve yasa dışı silah bulundurmayı önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.