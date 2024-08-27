Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları

Tekirdağ’ın Şarköy, Marmaraereğilisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 26 Ağustos 2024 tarihinde Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda, istihbarat doğrultusunda bir evde yaptığı aramada bir Kalaşnikof marka tüfek, bir şarjör, bir kasatura, 19 adet fişek ve 7 adet 9 mm çapında fişek ele geçirdi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uçaksavar mermisi bile var

Aynı gün, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerine bağlı Yeniköy ve Camikebir Mahallelerinde E.A., İ.A., A.A. ve A.B. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 8 gram esrar, 1 kök kenevir, bir 9 mm çapında tabanca, iki tabanca şarjörü, bir kuru sıkı tabanca, 9,65 mm çapında tabanca fişeği, bir pompalı tüfek, bir havalı tüfek, 77 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 12,7 mm çapında uçaksavar mermisi, 15 adet 7,62 mm çapında fişek, bir kasatura ve dört av tüfeği ele geçirildi.

Her iki operasyonda toplamda 5 şüpheli ifadesinin alınması için gözaltına alındı.