Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde Çorlu, Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde Çorlu, Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İlk olarak, 3 Eylül 2024 tarihinde Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde yapılan aramada, S.Y. isimli şahsın üzerinde 8 adet sentetik hap bulundu. Ertesi gün 4 Eylül 2024’te, Malkara Ahievren Mahallesi’nde K.Ç. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet ses fişeği ele geçirildi.

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Aynı gün Marmaraereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi’nde O.O., G.S. ve E.A. isimli şahısların üst aramalarında 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet ecstacy ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ayrıca, Malkara ilçesinde S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği ve 9 adet av fişeği ele geçirildi.