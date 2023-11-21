Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 14 şüpheli yakalandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince ilçelerde yapılan çalışmalarda 14 şüpheli üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekiplerce Çorlu Cemaliye Mahallesinde İ.A. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, tabancaya takılı bir adet şarjör ve şarjör içerisinde 10 adet fişek, daralı ağırlığı 50.92 gram metamfetamin maddesi ve toplam 3 bin 600 TL para olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde U.T isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, daralı 0,3 gram metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör olduğu tespit edilerek el konuldu. Yapılan Uyap sorgulamasında şahsın aranma kaydının olduğu görülerek şüpheli gözaltına alındı.

Aydoğdu Mah. E.K isimli şahıs üzerinde de yapılan aramada, daralı ağırlığı 1.68 gram olan metamfetamin uyuşturucu maddesi, daralı ağırlığı 0.97 gram esrar maddesi, 1 adet cam uyuşturucu kullanım aparatı pipe ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde Çevik Kuvvet ekipleri tarafından Hıdırağa Mahallesinde B.B.Ü., E.Z., E.G. ve S.A. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; daralı ağırlığı 3,82 gram olan eroin uyuşturucu ve uyarıcı maddesi, daralı ağırlığı 4,44 gram olan esrar uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet uyuşturucu etkisi olduğu değerlendirilen haplar ve 7 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olduğu değerlendirilen haplar olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde Hayri Batur Caddesi üzerinde Ö.Y. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu hapların olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesinde durdurulan araç içerisinde bulunan Y.Ş., M.Y. ve F.Ş. İsimli şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 adet uyuşturucu etkisi olduğu değerlendirilen haplar, 1 adet ruhsatsız tabanca olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ö.A isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; daralı 52,7 gr skunk maddesi, daralı 2,9 gr kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu maddeyi öğütme işleminde kullanıldığı değerlendirilen öğütücüye, 1 adet uyuşturucu madde içmekte kullanıldığı değerlendirilen cam düzenek, 1 adet çalış vaziyette gri renkli hassas terazi, daralı 14,8 gram satıcı şahıslar tarafından madde çoğaltılmak amaçlı kullanılan bitki parçaları ve suçtan el ettiği değerlendirilen 5 bin 120 TL para olduğu tespit edilerek el konuldu. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesinde G.T.K. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, daralı ağırlığı 1,15 gr olan bonzai diye tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu tespit edilerek el konularak şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde Ö.L.K. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, darasız ağırlığı 2,40 gram olan uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu tespit edilerek el konularak şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.