Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 16 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda il genelinde 16 şüpheli yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde U.C.G. ve S.E. isimli şahıslar ve ikametinde yapılan aramalarda; daralı 8,5 gram bonzai, 6 adet yeşil reçeteye tabi hap maddeleri bulunarak el konuldu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Yavuz Mahallesi üzerinde Y.U. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada; 1 hazır esrar maddesi, 1 gram metamfetamin uyuşturucu maddeleri ve 2 adet cam pipe uyuşturucu kullanım aparatı olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan adreste incelenen Ş.O. isimli şahıs üzerinde; 0,71 gram eroin maddesi olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde İ.K. isimli şahsın üzerinde üç fişek halindeki toplam daralı ağırlıkları 1,65 gram olan uyuşturucu maddeler olduğu tespit edilerek muhafaza altına alınarak şüpheli yakalandı.

Çerkezköy ilçesinde A.A. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 3,55 gram olan bonzai olarak adlandırılan uyuşturucu maddeler, şeffaf poşete sarılı vaziyette olan dört adet sentetik hapları ve 0,50 gram metamfetamin uyuşturucu maddeler olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli gözaltına alındı.

Saray’da 3 kişi yakalandı

Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi civarında N.Y. isimli şahıs üzerinde; darasız ağırlığı 0,45 gram metanfetamin maddesi ve darasız ağırlığı 0,70 gram bonzai maddesi olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. O.B. ve G.T. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada; 1 adet hap, 1,48 gram bonzai uyuşturucu ve uyarıcı madde ve 0,29 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Muratlı’da 3 kişi yakalandı

Muratlı ilçesi Kazım Dirik Turan Mahallesi’nde park halindeki araç içerisinde ve A.G. ile B.C. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada; 7 tablet ve üzerinde 92 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 855 TL para olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İlçede başka bir çalışmada da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve örgütleri ile kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir araç Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi üzerinde durduruldu. Araçtaki aramalarda, 0,5 gram skunk 5 bin 529 adet isimli yeşil reçeteye tabi hap maddeler, toplam 4 bin 970 TL nakit para, 1 ABD doları ve 350 bin TL değerinde çek koçanı bulunarak el konuldu. Şüpheli M.Y. yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şarköy’de 4 kişi yakalandı

Şarköy’de uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda A.A. ve E.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, bir miktar folyoya sarılı skunk maddesi olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. B.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında da daralı ağırlığı 3,81 gram olan esrar uyuşturucu madde ve üst aramasından çıkan çakı diye tabir edilen materyal olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Ç.Ö. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 tam ve 1 tane yarım olan uyuşturucu madde "peçete" isimli metamfetamin maddesi ve 2 adet beyaz renkli sentetik ecza hap olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.