Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin çalışmasında 5 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin çalışmasında 5 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Marmaraereğlisi’nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 364 adet hap ele geçirilirken, olaya ilişkin şüpheli İ.T. isimli şahıs yakalandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çerkezköy ilçesinde 2 şahsa yapılan üst aramasında 10 gram bonzai ele geçirildi. Olayda şüpheli T.D. ve U.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde 2 şahsa yapılan üst aramasında; 16 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda şüpheli U.K. ve N.E. gözaltına alındı.