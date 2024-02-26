Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene, Çerkezköy, Çorlu’da uyuşturucu ile yapılan mücadelede S.A., T.H., B.Ç., K.C. ve B.K. isimli şüphelilerden arama yapıldı. Yapılan aramalarda, şahsların yapılan kaba üst aramasında 84.5 gram esrar, 15 gram eroin uyuşturucu maddesi, 2 adet extacy hap ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.