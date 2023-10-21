Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 7 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy Atatürk Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan faaliyette üst araması yapılan T.A. isimli şahsın üzerinde 3.6 gram esrar tespit edildi. Şüpheli olarak ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde bir araçta M.A.A. isimli şahsın üzerinde 18 gram esrar tespit edilerek, şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Çorlu Önerler Velimeşe yolunda yol kenarında park halinde bulunan bir aracın yapılan kontrolünde C.K isimli şahsın yanında uyuşturucu kullanma aparatı olduğu ve ön koltuk üzerinde ise kokain uyuşturucu maddesi tespit edildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy Kızılpınar Gültepe Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan yol kontrol ve aramasında, O.G. isimli şahsın üzerinden 2 gram eroin ve 2 gram bonzai, İ.B. isimli şahıs üzerinden 3 gram eroin, A.D. isimli şahıs üzerinden 2 gram eroin ve 3 gram bonzai olmak üzere toplamda 7 gram eroin ve 5 gr bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy Atatürk Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan uygulama esnasında B.B. isimli şahsın üzerinden, 8 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.