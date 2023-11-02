Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 4 şüpheli uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet satışa hazır halde kilitli poşetler içerisinde 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, Muratlı Kırkkepenekli Mahallesi’nde araç sürücüsü S.K., yolcu olan U.C.E., U.C.A., ve F.K. isimli şahıslar şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldı. Yapılan kontrolde, 4 fişek 8 gram esrar, 1 adet metamfetamin içme aparatı, 1 adet esrar içme aparatı tespit edilerek el konuldu.

Şüpheliler yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.