Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik çalışmada 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik çalışmada 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde 1 şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 gram eroin, 2 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Kocameşe yolu üzerinde de Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde 2,7 gram esrar ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.