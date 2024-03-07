Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı Bahçelievler Mahallesi’nde T.K. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 2 kilo 40 gram bonzai, 4 fişek bonzai, 10 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

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Çorlu Reşadiye Mahallesi’nde de E.C.U. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada; 12 gram bonzai, 8 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.