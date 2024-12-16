Tekirdağ'da vidanjör ve su zammı krizi: Başkan Yüceer'e protesto

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, halkın sorunlarını dinlemek için gittiği Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde, öfkeli bir vatandaş grubuyla karşılaştı. Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu iddia edilen yüksek su faturaları ve vidanjör ücretlerinin 3 bin liraya çıkması mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik’te programın yapılacağı mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, Başkan Yüceer’i yoğun bir şekilde protesto edilirken, “Hizmet yok, ama Türkiye’nin en pahalı suyunu ödüyoruz!” şeklindeki sert tepkilerini dile getirdi. Toplanan kalabalık, başkanın seçim vaadi olan suya indirimin aksine yüzde 50 zam yapılması ve vidanjör ücretlerinin 3 bin kira olması hayatlarını zorlaştırdığını söyledi.

Tepkilerin odağında yer alan altyapı eksiklikleri, suya ve vidanjöre zam, mahalle sakinlerinin en büyük şikayetleri arasında yer aldı. Su faturalarındaki artış da mahallelinin sabrını taşıran bir diğer konu oldu.

Başkan Yüceer tepkiler karşısında gerginleşti

Mahallelinin yoğun tepkileri ve sık sık yükselen “Yeter artık” sesleri, Başkan’ın açıklamalarını güçlükle sürdürmesine neden oldu.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Bozkurter araya girdi

Toplantıya eşlik eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise vatandaşları sakinleştirmek için defalarca araya girdi. Sorunların çözümü için belediyelerin ortak bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Bozkurter, halktan sabır ve anlayış bekledi. Ancak mahalle sakinlerinin, sorunların çözülememesi nedeniyle öfkesi dinmedi.

Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki olaylar, Tekirdağ’da altyapı ve su fiyatları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Mahalle sakinleri, sorunların çözümü için somut adımlar atılmasını bekliyor.