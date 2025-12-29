Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Tekirdağ’da Ganos Dağı eteklerine yerleştirilen fotokapanlar, bölgede yaşayan yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında görüntüleyerek yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayvanseverler tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlar sayesinde karaca, porsuk ve sansar gibi birçok yaban hayvanının gece ve gündüz saatlerindeki hareketleri kayıt altına alındı. Doğal ortamlarında görüntülenen hayvanların rahat tavırları, bölgenin ekolojik yapısının hâlâ güçlü olduğunu ortaya koydu.

Elde edilen görüntülerin, yaban hayatının korunması ve doğal yaşam alanlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.