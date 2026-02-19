Tekirdağ'da yaban hayvanlarına ait 40 adet tahnit ve trofe ele geçirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin Saray ilçesinde bir evde yaptığı aramada farklı yaban hayvanlarına ait 40 parça tahnit ve trofe ele geçirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri tarafından Saray ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada çeşitli yaban hayvanlarına ait tahnit ve trofeler bulundu. Ele geçirilen materyaller koruma altına alınırken, ilgili şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. Aramada 7 adet karaca kuru kafa ve boynuzu, 2 adet karaca yarım kafa, 3 adet karaca boynuzundan yapılmış lambader, 1 takım kızıl geyik boynuzu, 1 adet ala geyik yarım kafa, 1 adet kızıl geyik boynuzundan lambader, 1 adet çulluk tahniti, 1 adet ala geyik boynuzu, 2 adet kızıl geyik yarım kafa, 3 takım yaban domuzu dişi trofesi, 1 adet Avrupa bizonu yarım kafa, 1 adet kızıl geyik kuru kafa ve boynuzu, 1 adet karaca boynuzundan bıçak, 1 adet ala geyik boynuzundan açacak, 2 adet erkek ve dişi yeşilbaş ördek tahniti, 11 adet kızıl geyik boynuzundan avize ile 1 adet ala geyik boynuzundan aplik ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 40 parça tahnit ve trofenin muhafaza altına alındığı bildirildi.