Tekirdağ'da yağış şiddetini artırdı: Yollarda su birikintileri oluştu

Tekirdağ'da bu sabah başlayan sağanak yağış şiddetini artırdı. Bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da yağış şiddetini artırdı: Yollarda su birikintileri oluştu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da bu sabah başlayan sağanak yağış şiddetini artırdı. Bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra bu sabah hafif bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini artırdı. Yağışın şiddetini artırmasıyla cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu. Cadde aralarında ilerlemeye çalışan sürücülerde yağışın verdiği olumsuz sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.