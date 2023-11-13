Tekirdağ'da yağış şiddetini artırdı: Yollarda su birikintileri oluştu
Tekirdağ'da bu sabah başlayan sağanak yağış şiddetini artırdı. Bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Tekirdağ’da bu sabah başlayan sağanak yağış şiddetini artırdı. Bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra bu sabah hafif bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini artırdı. Yağışın şiddetini artırmasıyla cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu. Cadde aralarında ilerlemeye çalışan sürücülerde yağışın verdiği olumsuz sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.