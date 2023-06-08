Tekirdağ'da yağlı güreşler başladı

57. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde Tekirdağ’da düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57.’si düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivalinde Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Sahil dolgu alanda gerçekleştirilen organizasyonda 200 güreşçi mücadele verecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde aralarında İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara, Tanju Gemici, Hüseyin Gümüşalan’ın da olduğu 20 başpehlivan kol bağlayacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, "Biz dedelerimizden, nenelerimizden miras kalan bu ata sporumuzu yaşatmak için mücadele ediyoruz. Allah razı olsun başta Süleyman ağabey, Hikmet ağabey bu konunun öncülüğünü yaptılar. Taşın altına elini değil gövdelerini koydular. Gençlerimizi bu er meydanına çıkartıp onları daha sportmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu çocukları çok daha iyi yerlere getirmek için mücadele ediyorlar. Şükranlarımı sunuyorum. Tabi Hüseyin Pehlivan bizim şehrimizin değeri, bizim toprağımızın çocuğu onun ismini yaşatmakta bizim boynumuz borcu, sadece ata sporumuzu değil ismini de yaşatmak istiyoruz" dedi