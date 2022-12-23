Tekirdağ'da yağma, dolandırıcılık ve tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilçesinde nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçların ilişkin düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğünce Çerkezköy ilçesinde nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda tehdit ve cebir ile zorla senet imzalatarak tahsil eden 5 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet senet, 75 adet av tüfeği kartuşu, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1’i savcılıktan serbest, 1’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, geri kalan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.