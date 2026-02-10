Tekirdağ'da yakıt tüplerine zulalanmış 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde narkotik ekiplerince bir araçta yapılan aramada, yakıt tüplerine zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 31 milyon TL olan 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemede, toplam 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 31 milyon Tl olduğu değerlendirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.