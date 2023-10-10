Tekirdağ'da yaklaşık 2 kilo kokain ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalarda, Çerkezköy ilçesinde bir şahsın uyuşturucu getirdiği tespit edilmesi üzerine şahsın ve irtibatlı olduğu diğer bir şahsın adresinde arama yapıldı. Aramalarda, kokain olduğu değerlendirilen 1 kilo 713 gram madde, taş halinde kokain olduğu değerlendirilen 4 gram madde, 2 gram esrar, 3 bin 200 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.