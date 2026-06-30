Tekirdağ'da yaklaşık 300 dönüm alan yandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi’nde kanola tarlası, anız ve otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Gazioğlu Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle kanola, anız ve otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 300 dönüm kanola, anız ve otluk alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.