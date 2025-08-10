Tekirdağ'da yanan araçtaki alevler önce tarlaya, sonra tıra sıçradı

Tekirdağ’da LPG’li bir araçta çıkan yangın, buğday tarlasına ve ardından seyir halindeki tırın dorsesindeki saman balyalarına sıçradı. Yangında yaklaşık 200 dönümlük alan kül olurken, jandarma ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara yolu Mahramlı mevkiinde LPG’li otomobilde çıkan yangın, kısa süre sonra yol kenarındaki buğday tarlasına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler, seyir halinde olan M.K. idaresindeki tırın dorsesindeki saman balyalarına sıçradı. Yangını fark eden tır sürücüsü M.K., aracını hemen yol kenarına çekerek, dorseyi çekici kısmından ayırdı. Saman balyalarından çıkan yoğun duman, Tekirdağ-Malkara yolunu kaplayarak görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem tırın dorsesindeki hem de tarladaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönümlük alanın yandığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.