Tekirdağ'da yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı

Tekirdağ’da meydana gelen yangında alevlere teslim olan fabrika kullanılamaz hale geldi.

Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde meydana gelen yangında alevlere teslim olan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı. Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Rüzgar Kimya isimli fabrikada elektrik kaynaklı olduğu düşülen yangın, kimyasal maddelerin patlaması ile hızla büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Art arda yaşanan patlamalar sonrası çevredeki fabrikaların da camları kırılırken, alevler çevredeki iki fabrikaya da zarar verdi. Otomobillerin temizliğinde ve motorlarda pas sökücü olarak kullanılan ürünlerin yer aldığı kutular ise alevlerin etkisiyle patlayarak çevreye saçıldı. Yangında elektrik kabloları da alev alırken, fabrika bahçesinde bulunan trafo kullanılamaz hale geldi.

İstanbul İtfaiyesi’nin de 10 araçla destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında ekipler uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının sebebinin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.