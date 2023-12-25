Tekirdağ'da yangın: 1 çocuk hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde evde çıkan yangında bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Evde bir çocuğun daha olduğu iddiası üzerine ise itfaiye ekipleri evde dakikalarca arama yaptı.

Yangın, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi’nde bir sokakta meydana geldi. Evde yangın olduğu ve içeride çocukların olduğu ihbarı itfaiye, acil sağlık ve polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki çekyattan çıktığı öğrenilen yangında evde yalnız bulunan ve yangın sırasında hafif bir şekilde yanan 4 yaşındaki M.Ç.’yi evden çıkararak acil sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri, evdeki yangını söndürürken, bir yandan da evde iki çocuk olduğu ihbarını değerlendirip içeride çocuk aradı. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler evde yaptıkları detaylı aramada herhangi bir çocuğa rastlamadı. Eve çocuğun da annesinin de gelmesiyle diğer çocuğun ise okulda olduğu öğrenildi.

Diğer çocuğun okulda olduğu bilgisi, ekiplere ve panik yaşayan komşulara rahat bir nefes aldırırken, yangının çıktığı evde maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan çocuk ise tedavi altına alındı.

Yangına ilişkin incelenme başlatıldı.