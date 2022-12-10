Tekirdağ'da yarım ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ve Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak üretilen yarım ton içki ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Şarköy ve Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak üretilen yarım ton içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 2 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslerdeki aramalarda kaçak üretilen 375 litre şarap ve 150 litre rakı ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 2 kişi gözaltına alınarak sorgulamalarına başlandı.