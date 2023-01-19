Tekirdağ'da yarım ton sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 530 litre sahte alkol, 100 adet boş viski şişesi ve 10 litre viski esansı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Çorlu ilçesinde el yapımı alkollü içki/etil alkol üretimi ve dağıtımı yaptığı tespit edilen şahsa ait ikamet ve araca operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 530 litre sahte alkol, 100 adet boş viski şişesi, 10 litre viski esansı, çok sayıda kapüşon, farklı markalarda etil alkol etiketi, alkollü içki yapımında kullanılan çelik damıtma kazanı ve bidon ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.