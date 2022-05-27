Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 gözaltı

Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı.

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  • 27.05.2022 12:11
  • Güncelleme: 27.05.2022 17:02
Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 gözaltı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yürütülen soruşturma çerçevesinde ilde yasa dışı bahis suçuna karışan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şahısla ilgili işlem başlatıldı.

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İHA

SHA Editör
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